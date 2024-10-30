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Среда, 30 октября 2024, 14:30 мск

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В Курской области в ходе наступления российские военные отбили восемь контратак ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает наступление в Курской области, попутно уничтожая формирования противника. За сутки ВСУ потеряли более 350 боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение десяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

«Подразделениями группировки отражены восемь контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка И Плёхово, – говорится в сообщении оборонного ведомства. – ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля».

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска бьют по резервам врага в Сумской области. Нанесено поражение девяти бригадам украинской армии в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Ободы, Павловка и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 25 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 23 боевых бронированных машины, а также два миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и 25 автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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