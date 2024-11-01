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Пятница, 1 ноября 2024, 14:57 мск

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ВСУ потеряли 50 боевиков и два броневика в ходе безуспешных контратак в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Северная группировка войск ВС РФ продолжает наступление в Курской области. За сутки ВСУ предприняли шесть контратак, в ходе которых потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Один украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий российская армия нанесла поражением формированиям врага в районах населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плёхово, – отметили в оборонном ведомстве. – ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен».

Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска громят резервы противника в Сумской области. Нанесено поражение семи бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Водолаги, Катериновка, Мирополье, Павловка и Хотень.

Общие потери ВСУ за сутки составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий, из них одна самоходная артиллерийская установка «Caesar», миномет, зенитный ракетный комплекс и девять автомобилей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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