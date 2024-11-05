Российская армия отбила шесть контратак ВСУ в Курской области

ВС РФ продолжают громить группировку противника на территории Курской области. За сутки российские военные отбили шесть контратак ВСУ и продолжили наступление. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий бьют по врагу в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово, – отметили в оборонном ведомстве. – ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Тем временем, авиация и артиллерия наносят поражение скоплениям живой силы и техники бригад украинской армии в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Свердликово, Плёхово и Черкасское Поречное.

В Сумской области авиация и ракетные войска наносят удары по резервам ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Журавка, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты и четыре боевых бронированных машины, а также два миномета и один автомобиль. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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