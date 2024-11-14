В Курской области российские войска за сутки разгромили десять танков ВСУ

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ в Курской области. За последние сутки киевский режим в ходе боев потерял более 400 боевиков и десятки единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки», – сообщили в оборонном ведомстве.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Тем временем, в Сумской области оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки.

«За сутки потери ВСУ составили до 430 военнослужащих, уничтожены десять танков, две боевые машины пехоты, 19 боевых бронированных машин, 33 автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», семь орудий полевой артиллерии, в том числе две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Богдана», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М101», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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