СМИ насчитали более 900 тысяч убитых и раненых в ВСУ с начала СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными с февраля 2022 года. С начала 2024 года потери превысили уровень двух предыдущих лет, пишет ТАСС.

Согласно сведениям из сводок Минобороны РФ, с конца февраля 2024 года киевский режим на всех направлениях потерял более 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Это больше, чем потери за 2022 и 2023 годы вместе взятые – 444 тыс. человек. Такие данные занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу озвучил 27 февраля 2024 года.

По данным на 18 ноября, на Курском направлении ВСУ лишились 420 человек. на остальных направлениях в зоне СВО потери ВСУ составили 1,9 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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