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Вторник, 19 ноября 2024, 15:33 мск

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В Курской области ВС РФ нанесли поражение силам девяти бригад ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В Курской области российские военные продолжают громить формирования ВСУ. За сутки киевский режим потерял более 300 военнослужащих, шестеро украинских боевиков сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка», – говорится в сообщении.

В Сумской области оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка.

«За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них «Leopard 2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы, – добавили в МО. – Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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