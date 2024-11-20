В Министерстве обороны России заявили о полном уничтожении сил ВСУ в районе Ольговской рощи. Тем временем, подразделения группировки войск «Север» продолжают разгром формирований врага на территории Курской области.

«Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.

Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия бьют по ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.

За сутки киевский режим потерял более 400 боевиков, шесть БМП, четыре БТР, САУ «Богдана», САУ AS-90, станцию РЭБ и 20 автомобилей. «11 военнослужащих ВСУ сдались в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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