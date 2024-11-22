Хакеры RaHDit выложили в открытый доступ базу данных учета министерства здравоохранения Украины положительных результатов тестирования на ВИЧ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя группировки.

Ранее официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что Киев собирается мобилизовать ВИЧ-инфицированных.

«Цель обнародования списков инфицированных на Украине – продемонстрировать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины», – сказал представитель RaHDit.

Исходя из полученных данных, на учете состоят более 367 тысяч заболевших. В базу помимо персональных данных включены и такие параметры как: употребление наркотиков, алкоголя, а также «работа в сфере коммерческой любви».

RaHDit неоднократно взламывала сайты украинских ведомств, а также получала сведения об офицерах НАТО, воюющих против России в киберпространстве. Группировка заявляет, что ей удалось наладить канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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