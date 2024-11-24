Северная группировка войск нанесла удар по 14 бригадам ВСУ в Курской области

В Курской области российская армия продолжает разгром формирований ВСУ. За последние сутки бойцы ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ. В результате противник потерял более 260 военнослужащих и танк. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, одной бригады морской пехоты, а также четырех бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Кругленькое, Лебедевка, Леонидовка, Мирный, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Плёхово и Старая Сорочина.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Заолешенка, Казачая Локня, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Журавка, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, а также пять автомобилей и миномет», – сообщили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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