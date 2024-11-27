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Среда, 27 ноября 2024, 14:32 мск

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ВСУ потеряли 250 боевиков и два танка в ходе боев в Курской области

Фото: Минобороны России

Российские силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки киевский режим потерял до 250 военнослужащих и два танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Мартыновка, Новая Сорочина, Плёхово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Павловка и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и миномет», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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