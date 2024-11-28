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Четверг, 28 ноября 2024, 15:29 мск

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ВСУ потеряли 250 боевиков за сутки на Курском направлении

Фото Минобороны РФ

Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки киевский режим потерял до 250 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 14 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Авиация и артиллерия громят врага в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов, – отметили в оборонном ведомстве. – Один военнослужащий ВСУ сдался в плен».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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