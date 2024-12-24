российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 декабря 2024, 10:23 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ЦРУ оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине

Фото: www.cia.gov

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) совместно с другими американскими ведомствами оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом говорится в «Законе о национальной обороне США на 2025 год».

Документ был подписан действующим американским президентом Джо Байденом, передает «Лента.ру». Согласно закону, директор национальной разведки в сотрудничестве с директором ЦРУ должны представить в соответствующие комитеты Конгресса США оценку «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года».

Один из рассматриваемых сценариев включает в себя прекращение Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву. Разведывательные ведомства должны оценить способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия.

Вместе с тем, будет изучена возможность других стран к продолжению поддержки Украины, чтобы «оценить их способность компенсировать любой дефицит помощи со стороны США».

Кроме того, ЦРУ оценит возможные риски и последствия при снятии запрета на удары вглубь России дальнобойным оружием.

Накануне в Киеве сообщили о получении очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Всего по программе EFF Украина получила от МВФ 9,8 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / США

Москва получила несколько предложений о площадках для переговоров Путина и Трампа / Киев получил очередной транш МВФ / Трамп хочет встретиться с Путиным «как можно скорее» / Хуситы нанесли удар по авианосной группе ВМФ США в Красном море / Трамп пригрозил ЕС пошлинами при отказе увеличить закупки нефти и газа в США / Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом / Трамп подтвердил намерение сделать из Канады 51-й штат США / Москва готова рассмотреть предложения США по нормализации отношений – МИД России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, В мире, Конфликт на Украине, Донбасс vs Киев, США, Украина,