ЦРУ оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) совместно с другими американскими ведомствами оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине. Об этом говорится в «Законе о национальной обороне США на 2025 год».

Документ был подписан действующим американским президентом Джо Байденом, передает «Лента.ру». Согласно закону, директор национальной разведки в сотрудничестве с директором ЦРУ должны представить в соответствующие комитеты Конгресса США оценку «вероятного хода конфликта на Украине до 31 декабря 2025 года».

Один из рассматриваемых сценариев включает в себя прекращение Вашингтоном военной и экономической помощи Киеву. Разведывательные ведомства должны оценить способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно вести боевые действия.

Вместе с тем, будет изучена возможность других стран к продолжению поддержки Украины, чтобы «оценить их способность компенсировать любой дефицит помощи со стороны США».

Кроме того, ЦРУ оценит возможные риски и последствия при снятии запрета на удары вглубь России дальнобойным оружием.

Накануне в Киеве сообщили о получении очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Всего по программе EFF Украина получила от МВФ 9,8 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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