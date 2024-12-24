российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 декабря 2024, 16:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области бойцы российской армии нанесли удар по силам 13 бригад ВСУ

Фото: Минобороны РФ

В Курской области ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. За последние сутки российские войска отбили четыре контратаки и нанесли поражение формированиям 13 бригад противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Черкасская Конопелька», – уточили в оборонном ведомстве.

Кроме того, авиация и артиллерия громят врага в районах населенных пунктов Гуево, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Русское Поречное, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Украинские военные получили десятки тысяч бракованных минометных снарядов / ЦРУ оценит риски прекращения военной и экономической помощи Украине / В Курской области бойцы ВС РФ отбили две контратаки и продолжили наступление / Жительница Херсонской области собирала данные о ВС РФ для украинской разведки / Карлсон расспросил Лаврова, в Париже свергли правительство, Сеул упал в политический кризис – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ВС РФ отбили более 20 контратак противника и уничтожили 1600 боевиков / ВС РФ уничтожили более 300 боевиков в Курской области / Захарова: Киев саботирует обмен пленными ради продвижения своих интересов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,