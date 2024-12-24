В Курской области ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. За последние сутки российские войска отбили четыре контратаки и нанесли поражение формированиям 13 бригад противника. Об этом сообщает Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Заолешенка, Кубаткин, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово, Черкасская Конопелька», – уточили в оборонном ведомстве.
Кроме того, авиация и артиллерия громят врага в районах населенных пунктов Гуево, Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Малая Локня, Махновка, Русское Поречное, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», – добавили в МО.
Москва, Зоя Осколкова
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