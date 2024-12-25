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Среда, 25 декабря 2024, 16:07 мск

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ВСУ потеряли более 230 боевиков и два танка за сутки в Курской области

Российские войска продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки ВС РФ отбили семь контратак, лишив противника еще 230 военнослужащих и нескольких единиц боевой техники. Об этом сообщает Минобороны России.

В ходе наступления подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение силам 13 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное, Свердликово и Черкасская Конопелька.

Авиация и артиллерия бьют врага у населенных пунктов Косица, Кругленькое, Куриловка, Локня, Махновка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Водолаги и Журавка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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