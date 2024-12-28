Вооруженным силам Украины не хватает солдат и оружия, чтобы удерживаться в Курской области. Велика вероятность, что киевские боевики уйдут с территории России до весны. Такую оценку дали неназванные американские чиновники, на которых ссылается Bloomberg.

ВСУ потеряли около половины территории, захваченной в Курской области, и рискуют потерять остальную часть в течение нескольких месяцев, что может лишить Украину «рычагов воздействия» на переговорах о прекращении огня с Россией, пишут авторы статьи.

Военнослужащих, оружия и техники хватит для того, чтобы Киев смог удерживать захваченные территории только до весны, считают собеседники агентства. После этого, ВСУ будут вынуждены отступить, в противном случае они рискуют попасть в окружение.

Впрочем, изначально цель операции в Курской области была не в том, чтобы удержать территории, а скорее в том, чтобы шокировать российские силы своим вторжением. Поэтому отступление, по мнению одного из чиновников, все еще можно будет представить как тактический успех. Два собеседника агентства выразили надежду, что Владимир Зеленский достаточно скоро отдаст приказ об отступлении на Курском направлении, чтобы избежать больших потерь.

По данным Министерства обороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении киевский режим потерял более 44 тысяч военнослужащих, 259 танков и несколько тысяч единиц тяжелой и специализированной боевой техники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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