В Курской области российские силы уничтожили более 300 боевиков и 10 танков ВСУ

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки киевский режим потерял на этом направлении более 325 боевиков и три десятка боевой техники.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное», – сообщили в Минобороны РФ.

Артиллерия и авиация бьют по врагу в районах населенных пунктов Зазулевка, Замостье, Камышовка, Мирный, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили свыше 325 военнослужащих, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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