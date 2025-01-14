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Вторник, 14 января 2025, 19:09 мск

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Зеленский заявил о нехватке оружия у ВСУ

Архив. Фото: официальный телеграм-канал Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о серьезной нехватке оружия и военной техники для подразделений ВСУ. По его словам, в этих условиях снижение возрастных ограничений для проведения дополнительной мобилизации бессмысленно.

На переговорах с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом Зеленский подчеркнул, что сначала нужно укомплектовать уже существующие бригады техникой и оружием.

«У нас более ста бригад на поле, и каждая из них ежедневно требует укомплектованности. У большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта. Человек должен быть защищён, иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнёры должны насыщать украинскую армию», – заявил глава киевского режима.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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