ВС РФ нанесли 8 ударов высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам Украины

За прошедшую неделю с 11 по 17 января Вооруженные силы России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и объекты военных аэродромов.

Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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