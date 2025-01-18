ВС РФ ударили по ВПК Украины в ответ за бомбежки Белгородщины американскими ракетами

Российские Вооруженные силы нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Групповой удар высокоточным оружием был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «НЕПТУН» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».
«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», – сообщили в оборонном ведомстве.
Москва, Зоя Осколкова
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