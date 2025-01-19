российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 января 2025, 14:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Курской области российские войска отбили две контратаки штурмовиков

Фото Минобороны РФ

В Курской области ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ. За минувшие сутки российские войска отразили две контратаки и нанесли поражение 12 бригадам противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки штурмовых групп.

Кроме того, авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Викторовка, Владимировка, Заолешенка, Косица, Кругленькое, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и миномет», – отметили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Воздвиженка в ДНР / ВС РФ ударили по ВПК Украины в ответ за бомбежки Белгородщины американскими ракетами / Армия России освободила Времевку и Петропавловку в ДНР / Британская армия слишком мала для миротворческой роли на Украине / Франция намерена участвовать в мирных переговорах по Украине / ВСУ потеряли на Курском направлении более 52 тысяч боевиков / Украинская разведка обещала 1 млн долларов российским солдатам за уход из Горловки / Российские войска освободили Терны и Нескучное в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,