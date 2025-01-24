Над Великой Новосёлкой установлен флаг России

Военнослужащие группировки войск «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у ВСУ зданий в центре Великой Новосёлки. Как сообщает министерство обороны РФ, штурмовым подразделениям удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению.

«В Великой Новоселке продолжается зачистка зданий, подвальных помещений, а также опорных пунктов ВСУ. Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы fpv-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника», – отметили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что Великая Новосёлка – последний на Южно-Донецком направлении крупный и хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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