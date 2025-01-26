Минобороны сообщило об освобождении Великой Новоселки в ДНР

Российская армия установила контроль над поселком Великая Новоселка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.
«26 января 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Накануне стало известно о ликвидации котла с боевиками ВСУ на юге Великой Новоселки.
Двумя днями ранее министерство обороны сообщало, что штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению. Отмечалось, что бойцы группировки «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у ВСУ зданий в центре поселка.
Великая Новоселка – последний на Южно-Донецком направлении крупный и хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ, указали в ведомстве.
Москва, Наталья Петрова
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