Российские подразделения уничтожили окруженный на юге поселка Великая Новоселка на западе ДНР гарнизон украинских солдат. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Заблокированные в южной части села украинские боевики уничтожены. Эта территория поселка зачищена, установлен флаг над зданием районной больницы», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

По его словам, украинское командование проигнорировало многочисленные запросы о выходе и эвакуации и приказало боевикам держать позиции до последнего, что было «равносильно самоубийству». В южной части поселка уничтожено несколько сотен украинских солдат, добавил Рогов, отметив, что киевский режим бросил их на верную смерть.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовым подразделениям удалось рассечь Великую Новоселку на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению. Там отметили, что бойцы группировки «Восток» установили российский флаг на одном из отбитых у ВСУ зданий в центре поселка.

Великая Новоселка – последний на Южно-Донецком направлении крупный и хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ, указали в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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