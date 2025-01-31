Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области, а также нанесли поражение 12 бригадам противника. За сутки киевский режим потерял на этом направлении более 270 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Южный. Отражена одна контратака противника», – говорится в сообщении.

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Кругленькое, Локня, Махновка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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