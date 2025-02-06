Российская армия отбила несколько волн атак ВСУ в Курской области

ВСУ предприняли несколько контратак в Курской области, в которых задействовали штурмовиков на танках и броневиках. Российские войска при поддержке авиации пресекли попытку прорыва. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Для чего ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было предпринято несколько волн атак на указанном направлении», – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск «Север» выявили противника и при поддержке авиации ударили по штурмовикам. «По состоянию на 14.00 атаки вооруженных формирований Украины отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», – отметили в МО.

В результате провальной операции киевский режим потерял шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

Тем временем, ВС РФ продолжают громить ВСУ на территории Курской области. Северная группировка войск в ходе наступления бьет по силам врага в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Искрисковщина, Мирлоги, Мирополье, Могрица, Садки, Стецковка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

«За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей», – уточнили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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