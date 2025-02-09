ВС РФ освободили село Орехово-Василевка в ДНР

Российская армия продолжает наступление в зоне специальной военной операции. Под контроль ВС РФ взято село Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг» освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Кроме того, на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино.

За последние сутки в ходе боев потери противника составили 1,2 тыс. военнослужащих, два танка, 13 броневиков, 27 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств и боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту газонефтяной отрасли, обеспечивавшему работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 147 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО сбиты реактивный снаряд HIMARS и 90 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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