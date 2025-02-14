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Пятница, 14 февраля 2025, 11:42 мск

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Российская армия создает котел для ВСУ на Купянском направлении

Российские войска после прорыва второй линии обороны ВСУ формируют котел для украинских боевиков на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем телеграм-канале.

«Если украинское командование в спешном порядке не предпримет действия по отводу сил и средств с данного района, то в ближайшей перспективе украинские боевики будут окружены и уничтожены», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

По его словам, российские военные прорвали вторую линию обороны украинских войск под Двуречной в Харьковской области. Это произошло после двух сосредоточенных ударов ВС РФ в районах Западное – Дорошовка и Двуречная – Кутьковка, что в итоге позволило им продвинуться почти на километр в глубину обороны. Российские бойцы взяли под контроль практически все стратегические высоты на данном участке фронта, что усугубило положение противника, добавил Марочко.

Эксперт также сообщил, что российские подразделения форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области и закрепились на ее правом берегу.

«В районе Лимана Второго ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли новые рубежи», – отметил Марочко. По его словам, российские военные взяли под огневой контроль весь участок автомобильной дороги Лиман Второй – Каменка, расположенный на левом берегу Оскола. В районе Петровки, расположенной юго-западнее Лимана Второго, после разминирования 1,5 км прибрежной зоны ВС РФ заняли новые рубежи.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что группировка войск «Запад» нанесла удары по живой силе и технике четырех бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кутьковка, Кондрашовка, Богуславка, Новая Кругляковка, Зеленый Гай в Харьковской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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