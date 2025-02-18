Российские силы продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки ВС РФ отбили две контратаки и нанесли поражение 17 бригадам противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный, – говорится в сообщении. – Отражены две контратаки противника».

Авиация и артиллерия бьют по живой силе и технике врага в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Гоголевка, Колмаков, Косица, Куриловка, Мартыновка, Меловой, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк «Leopard» производства Германии, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, а также пункт управления БпЛА и два склада боеприпасов», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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