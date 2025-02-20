ВС РФ взяли под контроль главную трассу снабжения ВСУ в Курской области

Российские войска после продвижения у села Свердликово взяли под огневой контроль основную трассу снабжения ВСУ в Курской области. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, это позволяет «существенно нарушить логистику ВСУ в курском приграничье».

Напомним, об освобождении Свердликово Минобороны РФ сообщило 17 февраля. В ведомстве отмечали, что российские десантники в ходе освобождения Свердликова взяли под контроль участок трассы Суджа – Рыльск и вышли на границу с Сумской областью, оттеснив ВСУ на территорию Украины.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что российские силы пересекли границу Курской области и вышли на территорию Украины. Он добавил, что армия России наступает «по всей линии соприкосновения».

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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