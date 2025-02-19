Армия России пересекла границу в Курской области и вышла на территорию противника

Подразделения российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад – сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», – сказал Путин, добавив, что ВС РФ наступают «по всей линии соприкосновения».
Согласно последним данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении после украинского вторжения 6 августа 2024 года противник потерял более 62040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 1937 боевых бронированных машин, 2088 автомобилей, 456 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
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