Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили село Свердликово в Курской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что нанесено поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе танковым и десантно-штурмовым, в районах 12 населенных пунктов. При этом были отражены четыре контратаки противника.

Вместе с тем авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк «Abrams» производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП «Bradley» американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БпЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», – уточнили в Минобороны России.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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