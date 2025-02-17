российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2025, 14:34 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России освободила ещё один поселок в Курской области

Архив. Фото Минобороны РФ

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили село Свердликово в Курской области. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что нанесено поражение формированиям нескольких бригад ВСУ, в том числе танковым и десантно-штурмовым, в районах 12 населенных пунктов. При этом были отражены четыре контратаки противника.

Вместе с тем авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике ВСУ не только на российской территории, но и в украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, из них один танк «Abrams» производства США, три боевых машины пехоты, в т.ч. две БМП «Bradley» американского производства, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БпЛА. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», – уточнили в Минобороны России.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Освобождение парка «Клебан-бык» и охват Красноармейска: армия России идет вперед в ДНР / ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и цеху сборки дронов ВСУ / ВС РФ освободили Березовку в ДНР и поразили места подготовки к запуску дронов ВСУ / В ДНР разгромили группу иностранных наемников ВСУ с символикой ООН / Это фейк: помощник Вэнса оправдался по поводу отправки американских войск на Украину / Президент ФРГ сравнил лидеров ЕС с оленями / Эйфория по поводу Трампа и скорого завершения СВО преждевременна – эксперт / Итоги недели СВО: армия России взяла под контроль 6 населенных пунктов в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,