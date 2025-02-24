На Курском направлении ВСУ потеряли более 250 боевиков и три танка

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За последние сутки киевский режим потерял на этом направлении более 250 боевиков, три танка и другую боевую технику. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск в ходе наступления нанесла поражение живой силе и технике 11 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Марьевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

Тем временем, авиация и артиллерия бьют по формированиям врага в районах населенных пунктов Замостье, Косица, Малая Локня, Мартыновка, Старая Сорочина, Черкасская Конопелька, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Владимировка, Журавка, Нижняя Сыроватка, Новая Сечь, Новенькое и Новониколаевка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 26 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300В, два артиллерийских орудия, три миномета, две станции радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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