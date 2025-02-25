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Вторник, 25 февраля 2025, 09:38 мск

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Российские бойцы выбили ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка ЛНР

Российские войска в ходе активных боевых действий уничтожили очаги сопротивления ВСУ в поселке Белогоровка Луганской народной республики. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Белогоровка была предпоследним оккупированным украинской армией населенным пунктом в ЛНР.

«Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

ВСУ вывели остатки своих подразделений в район Григоровки и усилили вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки, уточнил Марочко.

Эксперт также сообщил, что российские военные улучшили тактическое положение на Сватовско-Кременском направлении в ЛНР. По его словам, войскам РФ удалось отбить у противника часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского. «На участке протяженностью более 3 км северо-западнее Макеевки ВС РФ заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение», – добавил Марочко.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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