Еще один населенный пункт в ДНР взят под контроль российской армией

Российские войска освободили село Привольное в Донецкой народной республике, сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. По данным ведомства, населенный пункт был взят под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки «Восток». Привольное расположено на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, к юго-западу от поселка Бурлацкое, о взятии которого военное ведомство сообщало 1 марта.

Помимо того, бойцы группировки «Восток» нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое в ДНР, Январское Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. В результате противник потерял до 175 боевиков, танк, боевую бронемашину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Тем временем российские подразделения улучшают свои позиции и продвигаются на ключевых направлениях СВО. Наибольший урон ВСУ понесли в зоне действия группировки войск «Центр», бойцы которой нанесли удары по силам 13 бригад ВСУ и нацгвардии около Новопавловки, Красноармейска, Зверево, Котлино, Успеновки, Удачного, Елизаветовки, Петровского, Димитрова, Миролюбовки, Алексеевки, Зеленого и Срибного в ДНР. Противник потерял до 600 боевиков, пять БМП, включая четыре боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113 и три боевые бронемашины «MaxxPro» производства США, а также два артиллерийских орудия.

В целом за минувшие сутки ВСУ лишились в зоне спецоперации до 1350 военнослужащих.

В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу, обеспечивающую горючим подразделения ВСУ, цеха производства и пункты БПЛА, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, штаб националистического формирования «Кракен», а также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 150 районах.

Российские силы ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 51 беспилотник самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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