В течение прошедшей недели российские войска в зоне специальной военной операции продолжали продвигаться вглубь обороны украинской армии и взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе СВО. Общие потери ВСУ за этот период составили свыше 10375 боевиков, 15 танков, 129 боевых бронемашин, 268 автомобилей, 127 орудий артиллерии, 27 станций РЭБ и 24 склада боеприпасов.

По данным ведомства, с 1 по 7 марта российские силы освободили села Андреевка, Скудное, Бурлацкое и Привольное в ДНР. Андреевку взяли бойцы группировки «Центр», противника из остальных населенных пунктов выбили военнослужащие группировки «Восток».

В зоне действия группировки «Центр» в ДНР противник несет самые значительные потери. За неделю российские формирования на этом направлении поразили живую силу и технику 18 бригад ВСУ и нацгвардии Украины, в том числе шести механизированных бригад, уничтожив более 3810 боевиков ВСУ. Кроме того, разбиты два танка, 29 боевых бронемашин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Север» в течение недели продолжали громить силы ВСУ на территории Курской области. Нанесены удары по живой силе и технике 14 бригад и полков ВСУ и теробороны. В зоне ответственности группировки, воюющей в курском приграничье и Харьковской области, недельные потери противника составили свыше 1590 боевиков, шесть танков, 74 боевые броне машины и 99 автомобилей. Также уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Силы ПВО за неделю сбили 21 управляемую авиабомбу JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 637 беспилотников самолетного типа.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении.

Добавим, за неделю ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по целям на Украине. В результате была поражена инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударными БПЛА. Кроме того, разгромлены места базирования катеров и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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