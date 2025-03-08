Бойцы ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За минувшие сутки российская армия вернула контроль над тремя поселками. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, российские войска нанесли поражение силам 12 бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Ивашковский, 1-й Княжий, Локня, Малая Локня, Махновка, Орловка, Рубанщина, Суджа и Черкасская Конопелька.

Авиация и артиллерия бьют врага в районах населенных пунктов Викторовка, Горналь, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Кубаткин, Меловой, Мирный, Олешня, Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Запселье, Мирополье, Новенькое, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери киевского режима составили более 180 боевиков, две БМП, два БТР, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две немецкие САУ «Panzerhaubitze 2000», четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления боевыми дронами и склад боеприпасов. «Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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