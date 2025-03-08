ВС РФ наступают на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска продолжили продвижение в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Авиация, артиллерия и беспилотники наносят удары по военных аэродромам Украины, объектам энергетики и предприятиям, обеспечивающим работу ВПК. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Северная группировка войск нанесла поражение трем бригадам ВСУ на Харьковском направлении в районах Гранова и Волчанска.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и ударили по живой силе и технике трех механизированных бригад противника в Харьковской области и ДНР.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Северск, Розовка, Константиновка и Иванополье в ДНР.

Войска «Центра» улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Лысовка, Миролюбовка, Гродовка, Алексеевка, Петровского, Срибное, Успеновка и Зверево в ДНР.

Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Перебудова, Новополь, Константинополь, Днепроэнергия в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Качкаровка, Токаревка, Садовое и Гончарное в Херсонской области.

За последние сутки потери киевского режима составили 1300 боевиков и наемников, танк «Leopard», шесть броневиков, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна стация контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий ВПК Украины, цехам производства, складам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 148-ми районах», – добавили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиацбомб JDAM, реактивный снаряд HIMARS, а также 178 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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