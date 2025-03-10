В зоне СВО сбит украинский истребитель МиГ-29

Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ. Тем временем, подразделения группировок войск продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Западная, Южная и Центральная группировки войск продолжили наступление, улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции.

За минувшие сутки ВСУ потеряли свыше 1185 боевиков и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град», станцию РЭБ, станцию контрбатарейной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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