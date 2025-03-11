Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Горького в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. Поселок Горького (украинское название Дачное) расположен к северо-востоку от Дзержинска в Бахмутском районе ДНР.

В течение прошедших суток бойцы группировки также нанесли поражение формированиям семи бригадам ВСУ и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Бересток, Васюковка, Розовка, Константиновка, Тарасовка и Дроновка в ДНР. В результате противник потерял до 295 боевиков, три танка, девять боевых бронемашин, в том числе пять американских бронетранспортеров М113, три пикапа, семь орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов и две станции РЭБ.

В целом суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили свыше 1240 боевиков. Разбиты шесть танков, в том числе немецкий Leopard, 16 боевых бронемашин, 38 автомобилей, 22 орудия артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Также сообщается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили военные объекты аэродромной инфраструктуры, а также скопления живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами ПВО сбиты две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS производства США и реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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