Минобороны сообщило о 343 уничтоженных ночью дронах ВСУ

По уточненным данным, силы противоздушной обороны сегодня ночью сбили 343 беспилотника ВСУ над российскими регионами, шесть из них были нейтрализованы в районе Курской атомной электростанции. Об этом сообщило Минобороны РФ. Сегодняшняя атака Киева стала самой массированной за все время специальной военной операции. Утром ведомство сообщало о 337 уничтоженных БПЛА в небе над десятью регионами РФ.

В Минобороны заявили, что ВСУ нанесли массированный удар по российским гражданским объектам в преддверии американо-украинских переговоров «для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий».

«Профессиональными действиями боевых расчетов противовоздушной обороны и средствами РЭБ цель удара киевского режима сорвана», – отметили в ведомстве.

В то же время, в Минобороны заявили, что «в результате падения на объекты жилой и экономической инфраструктуры подавленных и фрагментов сбитых украинских БПЛА имеются погибшие и раненые мирные жители».

Напомним, что при атаке украинских дронов в Подмосковье погибли три человека, еще 18 человек, в том числе трое детей, пострадали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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