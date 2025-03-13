Путин получил доклад о финальном этапе операции по освобождению Курской области

В ходе посещения президентом России Владимиром Путиным вечером 12 марта одного из командных пунктов в Курской области командование группировкой войск «Север» доложило главе государства о вхождении в завершающую стадию операции по разгрому формирований ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ «выслушал доклады командующего группы «Север», заместителя командующего группировки «Север», которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», – сказал Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, во время посещения одного из пунктов управления Курской группировкой Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить российский регион от вооруженных формирований Украины. Глава государства также «попросил подумать» в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы.

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ, что за последние пять дней российские войска освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории Курской области. Площадь вклинения уменьшилась более чем в 2,5 раза. Всего в ходе наступления армия РФ вернула под контроль более 1100 квадратных километров территории Курской области, что составляет более 86% от площади ранее занятой ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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