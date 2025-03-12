российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 марта 2025, 23:18 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Путин посетил командный пункт в Курской области и приказал освободить регион от ВСУ в кратчайшие сроки

Фото: Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой и поставил задачу в ближайшее время полностью освободить российский регион от вооруженных формирований Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, попросил бы подумать, в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – поручил Путин.

«Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», – сказал глава государства.

Напомним, сегодня министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в ходе наступления в Курской области вернули контроль над еще пятью населенными пунктами Суджанского района. Днем ранее стало известно, что ВС РФ вернули контроль над 12 поселками, а также освободили более 100 квадратных километров территории Курской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Спецпосланник президента США отправится в Москву на текущей неделе / Трамп заявил, что не хочет вводить «разрушительные» санкции против России / ВСУ нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области / «Теперь это зависит от России»: Трамп направил в Москву эмиссаров с «перемирием» на Украине / Наемник из США осужден за теракт в Курской области / Проблема «перемирия»: Киев будет активно провоцировать Москву на возобновление боевых действий / Зеленский: Киев не признает утрату территорий / Госдеп США ожидает сложные переговоры по украинскому кризису

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Путин Владимир, Украина,