Путин посетил командный пункт в Курской области и приказал освободить регион от ВСУ в кратчайшие сроки

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой и поставил задачу в ближайшее время полностью освободить российский регион от вооруженных формирований Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, попросил бы подумать, в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – поручил Путин.

«Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены и территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника», – сказал глава государства.

Напомним, сегодня министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в ходе наступления в Курской области вернули контроль над еще пятью населенными пунктами Суджанского района. Днем ранее стало известно, что ВС РФ вернули контроль над 12 поселками, а также освободили более 100 квадратных километров территории Курской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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