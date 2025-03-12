Армия России вернула контроль еще над пятью поселениями Курской области

Российские войска в ходе наступления в Курской области вернули контроль над еще пятью населенными пунктами Суджанского района. Об этом сообщает Минобороны РФ. ВСУ за сутки лишились более 260 боевиков, танка и еще 16 единиц бронетехники.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», – говорится в сообщении.

Кроме того, российские бойцы отразили одну контратаку и нанесли удары по формированиям 14 бригад и штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Суджа, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

В то же время авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника около Горнали, Замостья, Колмакова, Мартыновки, Махновки, Мирного, Михайловки, Рубаншины и ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка Сумской области Украины.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА», – уточнили в Минобороны, добавив, что в плен сдались два боевика ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало об освобождении 12 поселений Курской области.

Сегодня поступили сообщении о сломе сопротивления ВСУ в Судже. Российские бойцы водрузили флаг РФ в центре Суджи. В настоящее время продолжается зачистка города, сообщают военкоры. Минобороны ситуацию в городе пока не комментирует.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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