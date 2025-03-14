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Пятница, 14 марта 2025, 15:08 мск

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ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 8 по 14 марта российские войска нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

Как сообщает министерство обороны РФ, атакованы объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

Напомним, неделей ранее ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по военным целям на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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