В Курской области и зоне СВО за неделю освобождены 33 населенных пункта

За минувшую неделю российские войска взяли под контроль 33 населенных пунктов в зоне специальной военной операции и Курской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

По информации ведомства, бойцы группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили 28 поселений в Курской области: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой и Гончаровка.

В период с 8 по 14 марта российской армией, помимо курских сел, освобождены хутор Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Новомарково, Горького, Днепроэнергия и Константинополь в Донецкой народной республике.

Российские силы продолжают продвигаться вперед и улучшают позиции практически на всех фронтах в зоне спецоперации. Потери ВСУ за неделю на всех направлениях боевых действий составили до 10780 боевиков. Также уничтожены 20 танков, в том числе два «Леопарда», 164 боевые бронемашины, 181 автомобиль, 150 орудий артиллерии, 23 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, разбиты 34 склада боеприпасов.

За неделю российские силы ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 17 реактивных HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также 1135 беспилотников самолетного типа.

Также российские войска нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Атакованы объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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