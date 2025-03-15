В Курской области освобождены ещё два населенных пункта

Подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, нанесено поражение формированиям ВСУ в районах поселков Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. При этом армейская авиация и артиллерия ударили по живой силе и технике противника не только на российской территории, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Накануне сообщалось, что российские войска за неделю с 8 по 14 марта освободили 28 поселений в Курской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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