ВСУ потеряли на Курском направлении более 280 боевиков и два танка

Российские войска продолжают наступление в Курской области. За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 280 военнослужащих, два танка и другую боевую технику. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Авиация и артиллерия бьют по врагу в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Мирополье, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БпЛА и два склада боеприпасов», – добавили в Минобороны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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