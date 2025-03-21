ВС РФ нанесли 13 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские войска за прошедшую неделю с 15 по 21 марта нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате атак были поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, уточнили в ведомстве, разбиты склады боеприпасов и разгромлены пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
Неделей ранее ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по военным объектам Украины, а также по газово-энергетической инфраструктуре, обеспечивающие работу украинского ВПК.
Москва, Наталья Петрова
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