Губернатор заявил о напряженной обстановке в приграничном районе Белгородской области

Обстановка в приграничном Краснояружском районе Белгородской области, куда пытаются прорваться ВСУ, ночью оставалась напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений – ни в лучшую, ни в худшую сторону», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи. «Ждем от них позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села», – добавил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день доступа в села Краснояружского района нет из-за прямой угрозы жизни. Гладков призвал жителей слушать местную власть, военную полицию и выполнять их команды.

Напомним, 18 марта Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, который, по его словам, который регулярно обстреливают ВСУ. Он при этом уточнил, что противника на территории региона нет. Из-за угрозы безопасности было принято решение об ограничении въезда на территорию района. 23 марта Гладков сообщил, что большую часть жителей эвакуировали из Краснояружского района.

Накануне западная пресса сообщила, что вооруженные формирования Украины организовали наступление на Белгородскую область. Отмечалось, что боевики ВСУ наступают на три деревни в Краснояружском районе. По информации российского издания Readovka, пограничники отражают атаки ВСУ на приграничную Поповку в Белгородской области. Ситуация в белгородском приграничье остается напряженно-контролируемой, указывало издание.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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