Российская армия продолжает продвижение в глубину обороны противника в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки киевский режим потерял более 1,2 тысячи боевиков и несколько десятков единиц боевой техники. Система ПВО сбила истребитель МиГ-29 и свыше 130 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Тем временем, на Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники бригад ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области.

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Кондрашовка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области и Ямполь в Донецкой Народной Республике.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и ударили по силам врага в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Платоновка, Миньковка, Часов Яр и Константиновка в ДНР.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским боевикам в районе Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Котлино, Зверева и Алексеевки в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Комар и Отрадное в ДНР.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Степногорск, Новопокровка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

За сутки потери противника составили свыше 1250 боевиков и наемников, танк, 11 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, станция радиоэлектронной борьбы, уничтожены три склада боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ, складам реактивных снарядов и боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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